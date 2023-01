Çeyrek finalde rakip İzmir

EHF Avrupa Kupası son 16 turunda Benfica'yı eleyen Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi bir diğer Türk takımı İzmir Büyükşehir Belediyespor oldu.

EHF Avrupa Kupası'nda mücadele eden Konyaaltı Belediyesi Sk'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu. Antalya'yı Avrupa'da temsil eden tek takım olan Mavi Kelebekler, son 8'e kalma başarısı gösteren bir diğer Türk takımı İzmir Büyükşehir Belediyespor ile eşleşti. EHF'nin Avusturya'nın başkenti Viyana'daki ofisinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşen iki Türk takımı, 11-12 ve 18-19 Şubat tarihlerinde iki maç oynayacak. İlk maçı Antalya'da kendi seyircisi önünde oynayacak olan Konyaaltı, İzmir engelini de aşarak kulüp tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa kupalarında yarı finale kalan taraf olmak istiyor. Mavi Kelebekler, İzmir karşısında turu geçmesi halinde, yarı finalde MKS IUVENTA Michalovce(Slovakya) – EURobud JKS Jroslaw(Polonya) karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.

Finalde karşılaşmak isterdik

Kulüp tarihinde ilk kez katıldıkları Avrupa kupalarında çeyrek finale çıkmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, kupayı Antalya'ya getirmek istediklerini söyledi. Başkan Esen, Antalyalı hentbolseverlerin her zaman olduğu gibi bu maçlarda da en büyük itici güçleri olacağına inandığını aktardı. Kura çekimi sonrası açıklama yapan Başantrenör Birol Ünsal ise, ‘'İzmir ekibi ile finalde karşılaşmayı çok isterdik. İki Türk takımının finalde karşılaşması ülkemiz hentbolüne de çok yakışırdı ama çeyrek finalde karşılaşmak nasip oldu. Kendilerine de başarılar diliyorum. Umarım Türk hentbolüne yakışan iki maç oynarız. Tabii ki kazanan biz olmak istiyoruz. Biz sene başında bu kupayı almak için yola çıktık. Bunu yapabilecek gücümüz de var. İnşallah o iki maçın sonunda yarı finale kalan taraf biz oluruz. Şu an hiçbir sorun yok. Her şey yolunda. Her iki maça da hazırız.''