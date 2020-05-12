Ceza yiyecekleri korkusuyla girdikleri kontrol noktasından hediye kaskla çıktılar

Antalya'nın motosiklet kullanımının yoğun olduğu turizm merkezlerinden Kaş ilçesinde İçişleri Bakanlığının “Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var” adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında motosiklet sürücülerine Belediye Başkanı tarafından güvenli sürüş için 100 adet ücretsiz kask dağıtıldı. Jandarma tarafından oluşturulan kontrol noktasına kasksız yakalanan sürücüler önce ceza yiyecekleri korkusunu yaşadı ancak hediye kaskı görünce korkuları sevince dönüştü. Kaskı ile kontrol noktasına giren bir sürücü ise, "Bilseydim kasksız gelirdim" dedi. Uygulama noktasında uzun kuyruklar oluştu.

Kaş ilçesinde motosiklet sürücülerine ücretsiz tam korumalı kask dağıtıldı. İçişleri Bakanlığının başlatmış olduğu, motosikletlerin karıştığı trafik kazalarındaki yaralanma ve ölüm oranlarının azaltılması amacıyla Kaş'ın Kalkan Mahallesi'nde trafik ekiplerinin uygulama noktasında Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş tarafından 100 motosiklet sürücüsüne güvenli sürüş için tam korumalı kask dağıtımı yapıldı. Kask dağıtımı sırasında Başkan Ulutaş'a bazı mahalle muhtarları, jandarma ekipleri ve meclis üyeleri eşlik etti.

Başkan Ulutaş projenin önemini vurgulayarak, “'Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var' projesi kapsamında ilçe jandarma komutanlığımız ile beraber burada hemşehrilerimize bir farkındalık oluşturmak anlamında biz de belediye olarak destek veriyoruz. Buraya gelen sürücülerle hem sohbet hem de kaskı olmayan hemşehrilerimize de kask hediye ettik. Kesinlikle 'Hayatımıza Kastımız Yok, Kaskımız Var' ve bu şekilde inşallah bütün sürücülerimize sağlıklı ve güvenli yolculuklar diliyoruz” dedi.