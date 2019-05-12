Ceza yiyeceklerini sanan annelere jandarmadan çiçek

Tarafik timlerinin durdurmasıyla farkli hislere kapılan kadın sürücü ile içerisindeki yolcular, çiçek görünce hem şaşırdılar hem mutlu oldular.

Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Motosikletli Trafik Timleri bu anneler gününde de anneleri unutmadı. Çakırlar ve Doyran Sosyete pazarına alışveriş ve kahvaltı maksadıyla gelen anneler, Motosikletli Trafik timlerinin kendilerine çiçek takdim edip anneler gününü kutlaması sonucu şaşkınlıklarını gizleyemedi. Trafik de seyir halinde olan araçları durdurulunca farklı bir hisse kapılan kadın sürücü ve yolcular Jandarma Trafik ekiplerini ellerinde çiçekle görünce şaşırdılar.

Anneler, jandarmanın anneler gününde kendilerini hatırlamasından çok onur gurur ve mutluluk duyduklarını belirttiler.