İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cezaevi firarisi çalıştığı oto yıkamacıda yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde, uyuşturucu ve konut dokunulmazlığı gibi suçlardan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 4 ay hapis cezası olan ve hükümlü olduğu cezaevinde firar eden şüpheli, polis tarafından çalıştığı oto yıkamacıda yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, uyuşturucu ve konut dokunulmazlığı gibi suçlardan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 4 ay hapis cezası olan ve hükümlü olduğu cezaevinde firar eden şüpheli, polis tarafından çalıştığı oto yıkamacıda yakalandı.


Uyuşturucu ve konut dokunulmazlığı gibi suçlardan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 4 ay hapis cezası olan ve hükümlü olduğu cezaevinden firar eden Ramazan A.'nın (29) ilçede olduğu bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Ramazan A.'nın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir oto yıkamacıda çalıştığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, firari Ramazan A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan A. tutuklanarak, tutuklu bulunduğu cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.