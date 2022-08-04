İhlas Haber Ajansı

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Cezaevi firarisi jandarmaya takıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, jandarmanın yaptığı kontrollerde cezaevi firarisi olarak aranan bir şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, jandarmanın yaptığı kontrollerde cezaevi firarisi olarak aranan bir şüpheli yakalandı.


Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Ilıca Mahallesinde, A.Ö'nün otomobil Jandarma Trafik ekiplerince durduruldu. Yapılan kimlik kontrolünde araçtaki A.K'nin açık cezaevi firarisi olarak arandığı tespit edildi. Araçta yapılan aramada 8 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 3 adet pala avcı bıçağı ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

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