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Cezaevi firarisi kimlik kontrolünde yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Kumköy sahil yürüyüş yolunda yapılan kimlik denetiminde Denizli Cezaevinden kaçan firari, kimliğini gösteremeyince yakayı ele verdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kumköy sahil yürüyüş yolunda yapılan kimlik denetiminde Denizli Cezaevinden kaçan firari, kimliğini gösteremeyince yakayı ele verdi.


Kumköy sahil yürüyüş yolunda yapılan kimlik kontrolü sırasında Fırat E. isimli şahıs, kolluk devriyesine kimlik yerine telefonundan bir kimlik fotoğrafı gösterdi. Görevli ekipler, fotoğraftaki kimliğin görüntüsünden şüphelenip sahte olduğunu değerlendirerek Cumhuriyet Savcısına bilgi vermek istedi. Şahıs parmak izine götürüleceği esnada görevlileri itekleyerek kaçmaya çalıştı. Şahıs görevlilerce zor kullanılarak yakalandı.


Şahsın sorgusunda 3 UYAP kaydından arandığı ve 2 senedir Denizli Cezaevinden firari olduğu tespit edildi. Görevlilere direndiği için tahkikat yapılarak gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

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