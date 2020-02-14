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Cezaevi firarisi kimlik kontrolünde yakalandı

Antalya’da şüpheli davranışlar sergileyen şahsın yapılan kimlik kontrolünde 5 hırsızlık ve 3 yaralama suçundan hüküm giydiği ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

Antalya'da şüpheli davranışlar sergileyen şahsın yapılan kimlik kontrolünde 5 hırsızlık ve 3 yaralama suçundan hüküm giydiği ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.


Antalya'da Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından şüpheli davranışlar sergileyen A.S.'nin kimlik kontrolü ve üst aramasını gerçekleştirildi. Kimlik kontrolünde 5 hırsızlık ve 3 yaralama suçundan hüküm giyen A.S.'nin cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli A.S. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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