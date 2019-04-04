Cezaevi firarisi Manavgat'ta yakalandı

Alanya Cezaevi'nden firar eden Ahmet S., Manavgat Karacalar Mahallesi'nde bir ikamette yakalandı. 10 ayrı suçtan arandığı belirlenen Ahmet S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alanya Cezaevi'nden firar ettiği belirlenen Ahmet S., İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna bağlı ekipler tarafından yakalandı. Ahmet S.'nin Manavgat Karacalar Mahallesi'nde bir ikamette saklandığını belirleyen ekipler, ikamete yaptığı baskında Ahmet S.'yi yakaladı. 10 ayrı suçtan arandığı belirlenen Ahmet S. jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne teslim edildi.