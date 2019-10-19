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Cezaevi firarisini mahalle bekçisi yakaladı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde mahalle bekçilerinin kimlik sorması üzerine kaçmaya başlayan ve kovalamacanın ardından yakalanan M.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde mahalle bekçilerinin kimlik sorması üzerine kaçmaya başlayan ve kovalamacanın ardından yakalanan M.O.'nun 5 ayrı suçtan arandığı ayrıca cezaevi firarisi olduğu belirlendi.


Edinilen bilgiye göre mahalle bekçileri, Örnek mahallesinde bir şahsın durumundan şüphelenerek kimliğini kontrol etmek istedi. Bekçilerin kimlik sorması üzerine kaçmaya başlayan şahıs, yaşanan kovalamacanın ardından bekçiler tarafından yakalandı.


Şahsın isminin S.O. olduğunu üzerinde kimlik bulunmadığını belirtmesi üzerine şahsın yapılan parmak izi kontrolünde gerçek adının M.O. olduğu GBT sorgusunda ise 5 ayrı hırsızlık suçundan toplam 5 yıl hapis cezası ile arandığı ve Cezaevi firarisi olduğu belirlendi.


İfadesinde suçunu itiraf eden ve emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen M. O tutuklanarak Cezaevine teslim edildi.

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