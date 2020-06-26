İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cezaevi yoluna sıcak asfalt

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı ilçesi Cezaevi mevkiinde sıcak asfalt çalışması yapıyor.


Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Döşemealtı ilçesine bağlı Kömürcüler ve Bıyıklı mahalleleri grup yolunda bakım-onarım ve asfalt çalışması yürütüyor. Zamanla deforme olduğu için freze makinası ile eski asfaltı söken ekipler, şarampol temizliğini de yaparak alt yapı çalışmalarını tamamladı. Ekipler, ara vermeden sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Cezaevi mevkiindeki yaklaşık 1 kilometrelik sıcak asfalt çalışması bittiğinde yol daha konforlu ve güvenli hale gelecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.