İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

CHP Antalya'dan Elazığ'a yardım

24 Ocak akşamı Elazığ’da meydana gelen ve birçok vatandaşın yaşamına neden olan deprem sonrasında, CHP Antalya İl Başkanlığı’nın yardım tırı yola çıktı.

24 Ocak akşamı Elazığ'da meydana gelen ve birçok vatandaşın yaşamına neden olan deprem sonrasında, CHP Antalya İl Başkanlığı'nın yardım tırı yola çıktı.


Depremin ertesi günü il başkanlığı, başta ilçe örgütleri olmak üzere tüm Antalya'ya çağrı yapmış ve yardım kampanyası başlatmıştı. CHP Antalya İl Başkanlığı'nın düzenlediği yardım kampanyasında toplanan materyaller bugün Elazığ'a gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.