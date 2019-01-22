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CHP Büyükşehir adayı Böcek:"Ekonomik olarak ailelere destek olabilecek projeler geliştirdik"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ekonomik anlamda ailelere destek olabilecek projeler geliştirdiklerini söyledi.


Seçim çalışmalarını sürdüren Muhittin Böcek, adayların 31 Mart yerel seçimlerine hazırlandığı bu süreçte, projelerini daha şimdiden hayata geçirmeye başladıklarını belirterek " Her gün bin adet bozuk para cüzdanı üretimi ile ev hanımlarına ekonomik destekte bulunuyoruz. 31 Mart Yerel Seçimler sonrasında bu projeyi Antalya'nın tüm ilçelerine yaymak istiyoruz" dedi.


4 dönemdir Konyaaltı Belediye Başkanı olarak görev yaptığını hatırlatan Muhittin Böcek, “Halka dokunur projeler, emek gerektirir, çalışmayı gerektirir. Antalya için fiziki olarak yükselen projelerin yanısıra ekonomik anlamda ailelere destek olacak projelerde geliştirdik" diye konuştu.

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