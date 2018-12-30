CHP büyükşehir adayı Muhittin Böcek, Gazipaşa ve Alanya'da

CHP'nin Antalya büyükşehir belediye başkan adayı, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Ömer Güven, CHP Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Yılmaz ve CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül ile birlikte seçim çalışması yaptı. Gazipaşa İlçe Kaymakamı Ali Sakar, Gazipaşa İYİ Parti İlçe Başkanı Osman Nuri Yılmaz, Gazipaşa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Adem Tekin ve Gazipaşa Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Yakup Kocabaşı ile Atatürk Düşünce Derneği Gazipaşa Şube Başkanı Fehmi Tuncer'i ziyaret etti. Başkan Böcek, ziyaretlerinin yanı sıra ilçedeki esnaf ile de sohbet ederek, destek istedi.

Başkan Muhittin Böcek, Gazipaşa ziyaretleri ardından Alanya'ye geçti. Alanya'da ilk olarak CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı'yı ziyaret eden Muhittin Böcek, burada partililere seslendi. Başkan Böcek "Hepinizi şahsım ve Antalya'mız adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Doğup büyüdüğüm, bağını bahçesini bildiğim, sokaklarında yürüdüğüm güzel Antalya'mızda Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım. 'Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz' denir bizde. Başta gençlerimiz ve kadınlarımız olmak üzere partililerimiz ile birlikte çalışacağız. Önümüzde yaklaşık 90 günlük bir süreç var. 'Biz birlikte yaparız' diyerek yola çıktığımız, ötekileştirmeden, düne bakmadan, hangi partiye oy verdiğine bakmadan, hep birlikte çalışacağız. Antalya'mızı da yine hep birlikte kazanacağız. " diye konuştu.

Başkan Muhittin Böcek, İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Yücel Apaydın ve İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez'i de ziyaret etti.