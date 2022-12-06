CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Yavuz Demir'i darbeden şahıslar adliyeye sevk edildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde CHP İlçe Başkanı Yavuz Demir'i darbeden iki kişi bugün emniyete teslim oldu. Karakoldaki işlemleri tamamlanan şahıslar, Gazipaşa Adliyesine sevk edildi.

Olay, 2 Aralık Cuma akşamı saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Cebeli mevkiinde bulunan bir restoranda meydana gelmişti. Akşam yemeğini yemek için restorana gelen CHP İlçe Başkanı Yavuz Demir, restoranın girişinde kimliği belirsiz maskeli 2 kişinin saldırısına uğradı. Darbedilen Demir, başından yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Demir, tedavi altına alındı.

Teslim oldular

CHP İlçe Başkanı Demir'i darbeden M.N. ve M.S. isimli şahıslar, bugün avukatları eşliğinde Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu. Ekipler tarafından gözaltına alınan M.N. ve M.S., karakoldaki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesine sevk edildi.