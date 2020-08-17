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CHP il ve ilçe başkanlığı binalarını ziyaretçiye kapadı

CHP Antalya İl Başkanlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında genel merkezden gelen genelgeyle il ve ilçe binalarını ziyarete kapattıklarını duyurduCumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel merkezden gelen genelgeyle ülke genelinde bütün il ve ilçe binalarını ziyarete kapattı.

CHP Antalya İl Başkanlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında genel merkezden gelen genelgeyle il ve ilçe binalarını ziyarete kapattıklarını duyurdu


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel merkezden gelen genelgeyle ülke genelinde bütün il ve ilçe binalarını ziyarete kapattı. CHP Antalya İl Başkanlığı sosyal medya hesabından, ‘önemli duyuru' başlığıyla yaptığı açıklamada, Covid-19 tedbirleri kapsamında vaka sayılarının tekrar artmasının göz önünde bulundurulduğunu, genel merkezden gelen genelde doğrultusunda da il ve ilçe binalarının ziyaretçiye kapatıldığını duyurdu.

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