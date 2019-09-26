CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse: “Konyaaltı'nda kadınlarımız şanslı”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'i ziyaret ederek Konyaaltı'nda yaşayan kadınların çok şanslı olduğunu ifade etti.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse'yi makamında ağırladı. CHP Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, İlçe Kadın Kolları Temsilcileri ve meclis üyelerinin de yer aldığı ziyarette Başkan Esen, Konyaaltı Belediyesi olarak kadınlara yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyet ifade eden Başkan Semih Esen, “Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezimizde açtığımız atölyeler ile kadınlarımıza el işi ve becerilerini geliştirebilecekleri imkanlar veriyoruz. Burada aldıkları eğitim sonunda kadınlarımız el işi ürünler yapabiliyor ve bu şekilde ekonomik gelir elde edebiliyor. Böylelikle ev ekonomisine de destek oluyor. Ayrıca dönem dönem düzenlediğimiz kültür turlarımız ile de kadınlarımız sosyalleşme fırsatı buluyor. Bunlarla birlikte kadınlarımız fitness, pilates ve yoga gibi spor kurslarımız ile daha kaliteli yaşam elde ediyor. Biliyoruz ki kadınlarımızın mutlu olması, ailenin mutlu olması; ailenin mutlu olması da halkımızın mutlu olması anlamına geliyor" diye konuştu.

Antalya'da özellikle de Konyaaltı'nda yaşayan kadınların çok şanslı olduğunu ifade eden Fatma Köse, kadınları kapsayan her olumlu çalışmayı desteklediğini belirterek Başkan Esen'e teşekkür etti.