CHP Kepez'de İYİ Parti ile birlikte ortak aday çıkartacak

Parti içindeki ayrışma iddialarına sert çıkan Kumbul, bunu algı oluşturma çabası olarak nitelendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek de aday gösterilmesine ilişkin, “Geçmiş dönemde 4 dönem belediye başkanı olduğum süreçte hep birinci oldum. Yüzde 60'larla seçildim. Genel merkez, parti MYK Antalya'daki bu yansımayı görmüştür” ifadesini kullandı. Yaklaşan seçimle ilgili de görüşlerini açıklayan Böcek, “Birlikte kazanacağız, birlikte yöneteceğiz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, kadın ve gençlik kolları başkanı ile birlikte Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi için aday gösterilen Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e tam destek verdiklerini belirten Kumbul, parti içi görüş ayrılığı iddialarına da tepki gösterdi. Bu tür iddiaların algı oluşturmaya yönelik olduğunu belirten Kumbul, Kepez ilçesi için belirlenecek olan adayın, İyi Parti'nin kabul ettiği bir ortak bir aday olacağını söyledi.

Ziyaretteki amaçlarının seçim planlaması olduğunu kaydeden Kumbul, “Kamuoyunda değişik algılar oluşturulmaya çalışılıyor. Hangi algıyı oluşturmaya çalışırlarsa çalışsınlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki birlikte ve bütünlük her zaman devam edecek. Bizim parti içi demokrasimizi dışarıdan parti içi ayrışmaymış gibi algılayan diğer siyasi parti temsilcileri sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir bölünme, bir ayrışma varmış gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Asla bizim içimizde böyle ayrışma olmadığı gibi bundan sonra da olmayacaktır. Bizim Büyükşehir Belediyesini kazanmakla ilgili aklımızda herhangi bir şüphe ve soru işareti yok. Başkanımız büyükşehir belediyesini kazandıktan sonra belediyeyi daha iyi yönetebilsin diye daha fazla meclis üyesi ile daha çok ilçe belediyesi kazanarak büyükşehiri kazanmak istiyoruz. İttifak yaptığımız İYİ parti ile birlikte Antalya'nın 19 ilçesini kazanmayı hedefleyerek yola çıkıyoruz” diye konuştu.

İYİ parti mesajı

CHP ve İyi Parti milletvekillerinin Cuma günü bir araya geleceğini söyleyen Kumbul, merkez ve ilçelerdeki çalışmaları planlamaya alacaklarını kaydetti. Kumbul, “ Hangi ilçede hangi çalışmayı yapacağız, bunları programlayacağız. İyi Parti'nin aday çıkardığı bölgelerde Cumhuriyet Halk partisi örgütlerimiz sahada olacak. İyi Parti'nin ilçede belediye başkan adaylarının kazanması, Büyükşehir belediye başkan adayımızın kazanması için, İyi Parti'nin temsilcileriyle beraber çalışacağız. Bizim aday çıkardığımız yerde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsilcileri ve İyi Parti temsilcileri bütün taban ve seçmenle, adaletten yana seçmenlerimizle çalışacak. Biz şunu biliyoruz. Antalya'da büyükşehir belediyesi ve ilçelerin hemen hepsini kazanmayı hedefliyoruz. Mümkün olduğu kadar çok fazla ilçede kazanacağız. Şuan ki sistemden rahatsız olan, parlamenter sistemin devamını isteyen bütün kesimlerle sahada çalışacağız. Sadece Antalya'da değil, tüm Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin birinci çıkacağına, önümüzdeki genel seçimlerde bu ittifak çerçevesinin daha da büyüyeceğine inanıyoruz. Türkiye'ye Milletin iktidarını hep birlikte getireceğimize inanıyoruz. Hep birlikte sahaya çıkacağız, hep birlikte yöneteceğiz. Katılımcı belediyecilik anlayışını hep beraber tekrar tesis edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Muratpaşa ve Konyaaltı için yoklama yapılacak”

Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde yoklama yapılacağını kaydeden Kumbul, “ Biz talep eden bölgelerde eğilim yoklaması ile belirleyeceğiz meclis üyelerimizi. Eğilim yoklamasını Muratpaşa ve Konyaaltı'ndaki partililerimiz istiyor diye raporumuzu genel merkeze gönderdik” dedi. “Genel merkez ve MYK'nın kararı ile ittifak yapılan bölgelerde diğer siyasi partilerle birlikte meclis oluşturulacağından, 21 ilde eğilim yoklaması yapılmayacağı ile ilgili karar alındı” diyen Kumbul sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz gittik, genel başkanlarımızla görüştük. Kendilerinden gerekirse bizim kontenjan kullanmayacağımızı, diğer siyasi partiden gelenleri oraya yazabileceğimizi, mutlaka eğilim yoklaması yapılması gerektiğini ilettik. Genel başkan yardımcılarımız değerlendiriyor. Genel başkanımızla görüştüler. Büyük bir ihtimalle Konyaaltı ve Muratpaşa'da eğilim yoklaması yapacağız”

“Kepez'de iyi parti ile ortak bir aday çıkacak”

Kepez ilçesi konusunda İyi Parti ile sürdürülen görüşmelerin dün tamamlandığını da söyleyen CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, “Kepezde son görüşmeler yapıldı. Bildiğim kadarıyla görüşmeler tamamlandı. Bugün kapalı grup toplantısı olduğu için vekillerimize ve genel başkan yardımcılarımıza ulaşamadım. Gece geç saatlere kadar görüşmeler tamamlandı. Dün son görüşme yapıldı. Dün ittifak görüşmeleri bitmiş olabilir. Bugün net sonucu kapalı grup toplantısından sonra alırız. Bize en son verilen bilgi, Kepez'de bir sıkıntı olmadığı, diğer ilçelerde de çok küçük sorunlar kaldı. Bize ulaşan bilgi, eğer ittifakta daha sonra bir sıkıntı yaşanmadıysa Cumhuriyet Halk Partisi adayı ile Kepez'de devam edeceğiz. Özellikle Kepez'de İyi Parti'nin de talebi vardı, bizimde. Kepez'de mutlaka ortak bir aday çıkacak. Diğer ilçelerde partiler kendi adaylarını belirlediler ama Kepez'de beraber oturup adayı beraber belirleyeceğiz. Belki de genel merkezler arası görüşülüp bizlerin de fikri alınarak Kepez adayı belli olacak. Kepez'de CHP'nin adayı olacak ama İyi Parti'nin de istediği aday olacak ” diye konuştu.

“Biz birlikte kazanacağız, birlikte yöneteceğiz”

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, yaklaşan seçimle ilgili görüşlerini dile getirdi. Böcek, “Biz hiçbir zaman vatandaşımızın oyuna ipotek koymadık. Siyasi partilerin kuruluş amacı iktidar olmak için, yerelde de belediyeleri almak ile ilgilidir. Bu birlikteliğimizi her zaman sevgili Antalyalılar görür. Biz hiçbir zaman ayrışmadık. Demokratik bir partiyiz. Özgürce herkes fikirlerini söyleyebilir. Önümüzdeki süreçte bizim bütün amacımız Antalya'mızda çalışmalarımızı yapacağız. Seçim koordinasyonları Antalya merkezde 9 yer ayarladık. Bunları sırasıyla yapacağız. Geçmiş dönemde 4 dönem belediye başkanı olduğum süreçte hep birinci oldum. Yüzde 60'larla seçildim. Genel merkez, parti MYK Antalya'daki bu yansımayı görmüştür. O şekilde karar vermişlerdir. Süreçle ilgili ayrıca İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür ediyoruz. İttifakın adayı olarak İyi Parti il başkanı, iyi parti milletvekili ve adaylarla toplantılarımızı başlatıyoruz. Biz birlikte kazanacağız, birlikte yöneteceğiz. Süreç 85 gün var. Hayırlısı” dedi.

Ziyaretin sonunda Kumbul, Böcek ve parti üyeleri birlikte fotoğraf çektirdi.