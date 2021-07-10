CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaza, Muratpaşa İlçesi Tekelioğlu Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı CHP Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral'ın arkadaşının kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak önce orta refüje sonra ağaca çarptı. Kazada Demiral ağır yaralandı. kazayı gören sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Demiral, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Demiral'ın arkadaşının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Demiral'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Kaza sonrası CHP'li siyasilerden başsağlığı mesajları paylaşıldı. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, "Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanımız Deniz Demiral'ı trafik kazası nedeniyle kaybettik. Deniz kardeşimize Allah'tan rahmet ailesine ve örgütümüze başsağlığı diliyorum" diyerek acı haberi duyurdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanımız Deniz Demiral'ı trafik kazasında kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum” diyerek üzüntüsünü paylaştı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ise, "İçimizi yaktın Deniz! Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanımız Deniz Demiral, geçirdiği trafik kazası sonucu maalesef genç yaşta aramızdan ayrıldı. Mekanın cennet olsun kardeşim. Sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyorum” notuyla paylaştı.