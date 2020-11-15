CHP Meclis üyesi Özdemir: "Tarafıma tebliğ edilen başkan vekilliği görevini ifa edeceğim"

Büşra Dirgen Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili olarak görevlendirildiğini ve Başkan Böcek'in görevinin başına dönünceye kadar bu görevi ifa edeceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Özdemir, kararın Kendisine dün tebliğ edildiğini ve karar gereği 23.11.2020 tarihinden itibaren başkan Muhittin Böcek'in göreve başladığı tarihe kadar geçecek olan sürede Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini hatırlattı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in bu makamın asıl sahibi ve vekil tayin etme yetkisine haiz yegane isim olduğuna işaret eten Özdemir, Böcek'in dün almış olduğu kararla yasanın kendisine verdiği hakkı kullandığını ve başkanlığa vekalet eden meclis üyesini değiştirdiğini kaydetti. Kendisinin ve 13 Kasım itibari ile vekil tayin edilen Oktay Başaran'ın, bu ilin seçilmiş Büyükşehir Meclis Üyeleri olarak daha önce de defalarca icra ettikleri başkanlık görevini yapmaya ehil olduklarını kaydeden Özdemir, Başkan Böcek'in belediye binasından içeri adım atmadığı sürece verdiği vekaleti değiştiremezmiş gibi oluşturulan algı ile kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını iddia etti.

Özdemir, şöyle devam etti: "Tıp Fakültesi Sağlık Kurulu raporu ile karar verme ve muhakeme yeteneği yerinde olup vekalet verebilir durumdadır. Hatta yasal olarak göreve başlamasına engel bir durum dahi bulunmamakla birlikte şu an için fizik tedavisi ve rehabilitasyon süreci devam etmektedir. Mevzuatımız göreve başlama konusunda iddia edildiği gibi bir şekil şartı koymamaktadır. İddia eden iddiasını ispatla yükümlüdür. Yetkilendirmenin sahte olduğu iddiasında olanlar için yargı yoluna başvurmak hakkına saygı duymakla beraber, belediye başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in hür iradesi ile almış olduğu ve tarafıma tebliğ edilen karar gereği 23.11.2020 tarihinden itibaren görevimin başında olacağımı ve başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in sağlıkla görevinin başına döneceği ya da başka bir vekil tayin edeceği güne kadar makamın asıl sahibi olan başkanımızın talimatlarına uygun olarak başkan vekilliği görevimi ifa edeceğimi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."