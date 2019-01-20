CHP, Muratpaşa ve Konyaaltı meclis üyeliği için sandık başında

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 31 Mart Yerel Siçimlerinde Antayla'nın Muratpaşa ve Konyaaltı meclis üyelerini belirlemek için eğilim yoklamasına gitti.

CHP, Muratpaşa ve Konyaaltı belediye meclis üyelerini belirlemek adına Eğilim Yoklamasına gitti. Bugün saat 08.00-17.00 saatleri arasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda yapılan Muratpaşa meclis üyeliği seçiminde, en az 8 en fazla 15 aday adayına tüm üyeler oy kullanmaya başladı. Oy pusulasında ise 56 adayın olduğu gözlendi.

Konyaaltı Belediyesi meclis üyeliği için yapılan yoklama ise SPORLAND tesisinde yapıldı.

CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul da her iki yoklamaya da katılarak, başarı temennilerinde bulundu.