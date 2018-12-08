CHP'den yerel seçimler çalıştayı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel merkezi tarafından Antalya'da “Yerel Seçimler Bölge Çalıştay'ı” düzenlendi.

CHP'nin, 31 Mart 2019'da yapılacak mahalli idareler seçimlerine yönelik düzenlediği Yerel Seçimler Bölge Çalıştayı'nın 8'incisi Antalya'da gerçekleştirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığındaki çalıştaya Antalya milletvekilleri Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Aydın Özer, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in yanı sıra Antalya, Burdur, Isparta ile Karaman bölgesindeki il ve ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, "Her seçimde bütün üyelerimizle beraber sahaya inip mücadele ediyoruz. Aslına bakarsak seçimlerden önce ve seçim esnasında, sandık güvenliği ve seçmen kaydıyla ilgili çok daha önemli bir görevimiz var. Örneğin son 16 yıl içinde girdiğimiz her seçimde, sandıklarda bazı seçmenlerin olmadığını ve fazla yazılan seçmen olduğunu gördük" dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da, seçim sürecinde Türkiye'nin içinde bulunduğu süreci ve neler yapmak istediklerini halka anlatırken sabırlı olunması uyarısında bulundu. Torun, "Dün beldeleri kapattılar, yarın tekrar iktidara geldiklerinde ilçeleri kapatacaklar. İlçe belediyeler de olmayacak, onlar da şube olacak. Nasıl beldeler şu anda ilçelere bağlanıp mahalle olduysa, yarın da ilçeler büyükşehre bağlı şube haline gelecek. Yani artık yerinden yönetim değil, merkezden yönetim ortaya konulacak. Belediyeler tamamen bürokratlar tarafından yönetilecek. Bakanlar Kurulu geçmişte bizim seçtiğimiz insanlardan oluyordu. Yani sizin oy, yetki verdiğiniz insanlardan oluyordu. Şimdi o bakanlar atamayla gelen sivil memurlar. 31 Mart 2019 yerel seçimleri hepimiz için çok önemli" şeklinde konuştu.