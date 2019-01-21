CHP'li belediye meclis üyesi partiden istifa etti

Büyükşehir ve Muratpaşa Belediyesinin CHP'li Meclis Üyesi Reşat Oktay, CHP'nin iktidar hedefi olmadığını ve yapılan ittifak çalışmalarının partinin ilkelerine uymadığını söyleyerek istifasını açıkladı. Oktay, “Bu partiyle yürümek mümkün değil. Artık fikri düşüncelerime uymuyor” dedi. Öte yandan Oktay, meclis üyeliğine bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.

Büyükşehir ve Muratpaşa Belediyesi Meclis Üyesi Reşat Oktay, CHP'nin iktidar hedefi olmadığı ve yapılan seçim çalışmalarının partinin temel değerlerine uymadığı gerekçesiyle bu sabah saatlerinde partiden istifa etti. Oktay, "Her şey bir yana CHP ülkemizde iktidar kadar önemli olan ve tüm yurttaşlara ümit taşıyacak muhalefet ikliminden de hızla uzaklaşmaktadır. Bu sebeple gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma imkanımın kalmamasından dolayı CHP'den istifa ediyorum" dedi.

“CHP ile yürümem mümkün değil”

CHP'nin iktidar olma hedefinden hızla uzaklaştığını iddia eden Oktay, “Bunu da seçim çalışmaları sırasında İYİ Parti ile ittifak çalışmalarında gördüm. Bunu da çalışmaların düzensiz, özensiz, itinasız, partimizin ilke ve duruşuna tabi olmadan ittifak süreci yürütmesinden anlıyoruz. Parti meclisinde ilçe belediye başkanını çıkarıyorlar, aradan 1 ay geçiyor CHP değiştirip İYİ Parti'ye veriyor. Kepez CHP'de kalıyor, CHP İyi Parti'den aday belirliyor. Bu sürecin CHP'nin temel değerlerine uymadığını görüyorum. İktidar olma hedefi yok. Seküler yönetim anlayışıyla, partinin ileriki hedeflerinin taban tabana zıt olduğunu düşünüyorum. Bu partiyle yürümek mümkün değil. Artık fikri düşüncelerime uymuyor" ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki süreçte siyasete bağımsız olarak devam edeceğini bildiren Oktay, süreci takip edeceğini ve meclis üyeliğine devam edeceğini kaydetti.