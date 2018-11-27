CHP'li heyet seçim öncesi tebdili kıyafetle sokakta nabız yoklayacak

Yerel seçimler öncesi aday belirleme çalışmaları kapsamında, CHP Genel Merkez tarafından görevlendirilen heyet Antalya'da çalışmalarına başladı. Heyetin çalışmalar çerçevesinde tebdili kıyafet ile halkın arasında dolaşıp vatandaşların nabzını yoklayacakları bildirildi.

Parti Meclisi üyesi Ali Haydar Hakverdi ile milletvekilleri Tahsin Tarhan, Burhanettin Bulut, Candan Yüceer, Okan Gaytancıoğlu ve Kazım Aslan'dan oluşan heyet, il yönetimi, ilçe başkanları ve aday adayları ile tek tek görüşerek, yerel seçimler üzerine görüş alışverişinde bulundu. Antalya'da faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları, sanayici ve iş insanları, meslek odaları ve sendikalarla da görüşen heyet, yerel seçimlere dair bütün kesimlerin görüşünü aldı.

Heyet, doğu ve batı ilçelerindeki ilçe örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla da görüşmeler yapacak; tebdili kıyafet ile halkın arasında dolaşıp vatandaşların nabzını yoklayacak.

Belediye başkan adaylarını, diğer partiler gibi bir “oldu bitti” ile değil, ince eleyip sık dokuyarak belirleme çabası içinde olduklarını söyleyen CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, "Bu kapsamda, örgütümüzün ve tabanımızın görüşünü önemsediğimiz gibi, Antalya ekonomisine katma değer kazandıran iş insanlarının, meslek kuruluşlarının ve emek örgütlerinin de, 'nasıl bir yerel yönetim' arzuladıklarını göz önünde bulunduracağız. Bu istişarelerimiz sonucunda bütün kesimlerin üzerinde ortaklaşacağı adaylarla 31 Mart 2019 yerel seçimlerine gireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu süreçte, parti içi demokrasinin en güzel örneklerinden birini verdiğimizi düşünüyorum. Katılımcı ve toplumcu bir belediyecilik anlayışını hakim kılmak için aday belirleme çalışmalarımızı titiz bir şekilde yürütüyoruz. Bu süreçteki bütün amacımız, parti tabanımızın sesini hakim kılmak ve kent dinamiklerinin sesi olmaktır" dedi.