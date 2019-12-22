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CHP'nin ac? g?n?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya ?l Ba?kan Yard?mc?s? H?seyin Karadeli, ge?irdi?i kalp krizi sonucu hayat?n? kaybetti.


D?n Muratpa?a, Kepez ve Konyaalt? il?e kongrelerine kat?lan CHP ?l Sayman? ve ?l Ba?kan Yard?mc?s? H?seyin Karadeli, ak?am saatlerinde fenala?t?. ?zel bir hastaneye kald?r?lan Karadeli'nin kalp krizi ge?irdi?i anla??ld?. Yo?un bak?m ?nitesinde tedavi alt?na al?nan Karadeli, tedavi g?rd??? hastanede yap?lan t?m m?dahalelere ra?men sabah hayat?n? kaybetti. H?seyin Karadeli'nin cenazesi, ??le namaz? sonras? Korkuteli Uzunoluk Camii'nde k?l?nan cenaze namaz?n?n ard?ndan Uzunoluk Mezarl???'na defnedildi.

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