CHP'nin Antalya adayı Böcek'e coşkulu karşılama

CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, havalimanında coşkuyla karşılandı. Böcek, "İttifakın adayı olarak Antalya'da hep birlikte kazanacağız" dedi.

Konyaaltı'nda biri Anavatan Partisi, 3'ü CHP olmak üzere 4 dönemdir belediye başkanlığı yapan CHP'nin Antalya adayı Muhittin Böcek'i, Antalya'da partililer coşkuyla karşıladı. Yağmur altında kendisini bekleyen kalabalığa seslenen Böcek, “Bu onuru, gururu bana yaşatan Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na, Parti Meclisi'ne, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür ediyorum" dedi.

Kendilerini bu göreve bu göreve layık görenleri mahcup etmeyeceklerini belirten Böcek, “25 yıllık siyasi hayatımdaki tecrübemi, deneyimlerini Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak hep birlikte 31 Mart'a kadar durmadan çalışacağız. Güneşli günler göreceğiz. Bütün mahallelerde kadınlarımızla, gençlerimizle, dostlarımızla hep birlikte çalışacağız. Oturmak yok, hep birlikte çalışacağız. Çünkü güzel Antalya'm biz bu görevi oturmak için değil, daha iyisini yapmak için çalışacağız. Antalya'mız için bugüne kadar çalışana teşekkür edeceğiz. Kırmadan dökmeden görev sorumluluğu içinde, kişi ve kurumlarla kavga etmeden STK'larla abi kardeşçe çalıştığımız gibi daha iyi çalışacağız. Aynı aşkla Gazipaşa'dan Kaş'a kadar koşacağız” diye konuştu.

"Herkesin başkanı olacağız"

Antalyaspor ve Alanyaspor ile de gurur duyduğunu dile getiren Muhittin Böcek, “Tam 25 yıl önceki arkadaşlarımı da görüyorum. Biz beraber çalışarak bugünlere geldik. Eski Başbakan Mesut Yılmaz'a, eski Genel Başkanımız Deniz Baykal'a çok teşekkür ediyorum. Dördüncü dönemde beni aday gösteren Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na ve yine beni Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösteren Kılıçdaroğlu'na Parti Meclisi'ne bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz Antalya için varız. Hep birlikte daha iyisini ve en iyisini yaparız. Gazipaşa'dan Kaş'a Siyaset ayrımı yapmadan herkesin belediye başkanı olacağım ve gerekeni yapacağım. Tüm adaylara ve siyasi partilere başarılar diliyorum. Siyasi hayatımda kimse ile kavga etmedim. Bundan sonrada güzel Antalya'm hizmetin en iyisine layıktır, her şey Antalya için barış ve huzur içinde güneşli günler göreceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Böcek'e, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Manavgat Belediye Başkanı ve adayı Şükrü Sözen, CHP Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, belediye başkan adayları, partililer eşlik etti.

Muhittin Böcek kimdir?

1962 yılında Konyaaltı'nın Uncalı Mahallesi'nde doğan Böcek, ilk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladı. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümlerini bitiren Böcek, Ahmet Yesevi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. 1994-1999 yılları arasında Anavatan Partisi Merkez İlçe Başkanlığı görevi yapan Muhittin Böcek, 18 Nisan 1999'da Anavatan Partisi'nden Konyaaltı Belediye Başkanı seçildi. 28 Mart 2004 Yerel Seçimlerinde CHP'den aday olan Böcek, yüzde 50'nin üzerinde oy oranıyla yeniden seçildi. Böcek, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde de başkanlığa seçildi.

Siyasi yaşamında 4 dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini yürüten Böcek, aynı zamanda Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği(BATAB) Başkanlığı, Konyaaltı Turizm ve Eğitim Geliştirme Vakfı (KONTEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı görevlerine de devam ediyor. Böcek, geçen ekim ayında hayatını anlattığı 'Ben Bu Şehre Aşığım' adlı kitabını yayımladı. Bir çocuk babası Muhittin Böcek, bağlama çalıyor.