CHP'nin Antalya adayı Muhittin Böcek oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediyesi adayı olarak Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i gösterdi.

AK Parti, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak mevcut Başkan Menderes Türel'i gösterirken CHP'nin adayı da belli oldu. CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Konyaaltı Belediye Başkanı olan Muhittin Böcek'i gösterdi.

Böcek'in Ankara'dan 19.30'da uçak ile Antalya'ya geleceği ve burada partililer tarafından karşılanacağı öğrenildi.