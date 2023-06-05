Çiftçi Kupası'nın başlama vuruşunu Başkan Böcek yaptı

Demre Ziraat Odası tarafından 2'ncisi düzenlenen Çiftçi Kupası Futbol Turnuvası başladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitin Böcek, 24 takım ve 504 sporcunun katılım sağladığı turnuvanın başlama vuruşunu yaparak takımlara başarılar diledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Demre Ziraat Odası tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen futbol turnuvasının açılışına katıldı. Bir ay sürecek turnuvanın açılışında aralarında eski futbolcular Yusuf Şimşek ve Ümit Karan gibi isimlerin de olduğu ünlüler takımı maç yaptı. Turnuvanı başlama vuruşunu ise Başkan Muhittin Böcek yaptı.

Demre'ye mesire alanı sözü

Bir aya sürecek turnuvanın başarılı geçmesini dileyen Başkan Muhittin Böcek, etkinliğe katkı koyan herkese teşekkür etti. Geçen yıl Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin birinci olduğu turnuvaya katılan takımlara başarılar dileyen Başkan Böcek, “Biz sporun birleştirici ruhunu çok seviyoruz. Demre Ziraat Odası tarafından 2'ncisi düzenlenen Çiftçi Kupası'nda sporsever vatandaşlarımızla buluştuk. Demre'ye gelmişken Demre Ziraat Odası'na tahsis edilen 10 dönümlük alana en kısa zamanda mesire alanının yapımı için kazmayı vuracağımızın müjdesini verdik. Bu keyifli organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürler. Tüm sporcuları canı gönülden kutluyor, başarılar diliyorum” dedi.