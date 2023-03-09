Çiftçiye şap aşısı uyarısı

Gazipaşa Tarım ve Orman İlçe Müdürü Nazan Durak Özçelik, hayvanlarda görülen ‘sap hastalığı' nedeniyle çiftçiye şap aşısının yapılması çağrısında bulundu.

Türkiye'nin farklı illerinde hayvanlarda görülen SAT-2 tipi şap virüsü nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatı çerçevesinde kesim, ithalat ve ihracat amaçlı yapılan sevkler dışında, şap hastalığına duyarlı tüm hayvan hareketleri (il içi ve il dışı) ilkbahar şap aşılama kampanyası süresince ülke genelinde durduruldu. Öte yandan, çok hızlı bulaşma riski olan şap hastalığına tedbir olarak Türkiye'de ikinci bir emre kadar veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve teknisyenlerinin izinleri de iptal edildi.

“En son 60 yıl önce görüldü”

81 ildeki hayvan sevkiyatlarının durdurulmuş olduğunu belirten Gazipaşa Tarım ve Orman İlçe Müdürü Nazan Durak Özçelik, “Şu anda ülkemizin çoğu yerinde hayvanlarda sap hastalığı görülüyor. Bu hastalık en son ülkemizde 60 yıl önce görülmüş, bu yüzden henüz asisi geliştirilmemiş durumdaydı. Şu anda aşı geliştirilme çalışmaları yapılıyor” dedi.

Besicilere Aşı Uyarısı

Vatandaşları, Bakanlığın talimatlarına uyması konusunda uyaran Özçelik, “Bakanlığımızın yaptığı çok güzel bir uygulama var. Yıllardır bütün hayvanlara yılda 2-3 defa sap aşılaması yapıyor. Çiftçilerimiz ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız Bakanlığımızın aldığı kararlara uysunlar. Şap aşısını yaptırın, hayvanınızı koruyun” şeklinde konuştu.