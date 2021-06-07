Çiftçiye tıbbi ve aromatik bitki hibesi

Bu kapsamda kekik, fesleğen, lavanta, biberiye, adaçayı ve nane üretilerek çiftçiye hibe olarak dağıtılıyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, çiftçiyi ekonomik değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitki üretimine teşvik etmek ve hibe sağlamak için çalışma yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi, çiftçiye ücretsiz verilmek üzere seralarında çeşitli türlerde aromatik bitki üretimi gerçekleştiriyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından seralarda kekik, fesleğen, lavanta, biberiye, adaçayı, keçiboynuzu, defne gibi Akdeniz ikliminin doğasına uygun tıbbi ve aromatik bitkilerin fide üretimi gerçekleştiriliyor. Kırsal bölgelerde doğal su kaynaklarını korumak adına suya daha az ihtiyaç duyan bitkiler tercih ediliyor. Çelikleme yöntemiyle üretilen fideler, gelen talep doğrultusunda Antalyalı çiftçilere hibe olarak dağıtılıyor.

Kırsal bölgelerdeki çiftçiye alternatif gelir kaynağı yaratmayı amaçlayan destek kapsamında seralarda yıllık 500 bin kekik, 800 bin adaçayı, 50 bin keçiboynuzu, 80 bin biberiye, 20 bin defne ve 300 bin fesleğen üretimi hedefleniyor.