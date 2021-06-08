Çiftçiye ücretsiz toprak analizi desteği

Analiz sonuçlarının çıkmasının ardından Büyükşehir Belediyesi üreticilere gübreleme programı sunacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü, üretime ve üreticiye destek veriyor. Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmet birimleri tarafından ilçelerden toplanan toprak örnekleri laboratuvarda analiz aşamasına geldi.

Toprak analiz laboratuvarında ilk önce kurutulan toprak örnekleri daha sonra öğütülerek eleniyor. Analiz aşamasına gelen toprak örnekleri fiziksel ve kimyasal analizden geçiriliyor. Bu analizlerde toprağın kireç ve organik madde incelemesi yapılıyor. Toprak örneklerinin ayrıca fosfor, potasyum, magnezyum, kalsiyum makro analizleri ve mikro olarak da demir, mangan, çinko ve bakır analizleri yapılıyor.

Analiz sonrası elde edilen sonuçlara göre toprakta neyin eksik, neyin fazla olduğunu belirtir bir rapor düzenlenecek ve çiftçilere gönderilecek. Buna göre çiftçilerin topraktaki eksiklerine göre ne kadar gübre vermesi gerektiği konusunda gübreleme programı sunulacak.