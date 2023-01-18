Çifte gökkuşağını gören çiftçi, heyecanını belgesel tadında aktardı

Antalya'da gökyüzünde iki gökkuşağını aynı anda gören çiftçi, büyük heyecan yaşadı. O anları cep telefonuyla kaydeden çiftçi, ilçenin doğal güzelliğini belgesel tadında anlatarak tebessüm ettirdi. Aynı anda güneşli havayı, yağmuru ve çifte gökkuşağını görüntüleyen çiftçi, "Bir tarafımda yağmur, bir tarafımda güneş var, burada da tam dağla buluşan bir gökkuşağı var. Biliniz ki biz cennette yaşıyoruz. Dua edin dua" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1 haftadır yağışlı havanın hakim olduğu Serik ilçesinde, dün aynı anda güneşli ve yağışlı hava meydana gelince, gökyüzünde birbirine paralel iki dev gökkuşağı ortaya çıktı. Adeta ilçenin üzerini kaplayan gökkuşağı, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Mustafa Ünal isimli çiftçiyi heyecanlandırdı. Ünal, bir evin çatısına çıkıp hemen cep telefonuna sarılarak o anları kaydetmeye başladı.

"Dua edin dua"

‘Heyecan dorukta' diyerek yaşadığı heyecanı paylaşan çifti, "Gökkuşağını yakinen görebiliyor musunuz? İki tane hem de. Yeşilyurt'tan anbean görüntü. Sizler için özel olarak çekiyorum. Ne kadar güzel bir duygu. Ne kadar belli, tam şurada. Bir tarafımda yağmur, bir tarafımda güneş var, burada da tam dağla buluşan bir gökkuşağı var. Biliniz ki biz cennette yaşıyoruz. Dua edin dua" ifadelerini kullandı.