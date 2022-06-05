İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi

Antalya’nın Finike ilçesinde çıkan yangında bir araç kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Finike ilçesinde çıkan yangında bir araç kullanılamaz hale geldi.


Olay, Finike ilçesi Sahilkent Mahallesi'nde dün saat 03.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Torunlar Caddesi üzerinde park halinde bulunan M.S. ait Cıtroen marka 61 ADP 042 plakalı aracın yandığı tespit edildi. Ekipler tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.