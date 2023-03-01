Antalya'nın Aksu ilçesindeki besihanede çıkan yangında hayvanların barınakları ve yiyecekleri kül oldu.

Antalya'nın Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde dün saat 15.00 civarında meydana gelen olayda, 220 baş küçükbaş ve 15 büyükbaş hayvanın bulunduğu besihanede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında besihane kullanılamaz hale gelirken, hayvanların yiyecekleri de kül oldu.

Yangının başladığı sırada ofiste olduklarını ve eşinin çığlığı üzerine besihaneye koştuklarını belirten işletme sahibi Süleyman Kaplan, "Eşimle besihanemizin yan tarafında bulunan ofisimizde çalışıyorduk. Bir vatandaş geldi yanımıza, onunla muhabbet ederken birden eşim çığlık attı 'Besihane yanıyor' diye. Hemen koştuk, sondajlarımızdan su çekerek müdahale etmeye çalıştık. Diğer taraftan da çocuklarımı aradım 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri için. Onlar hemen aradılar. İtfaiye yangın yerine gelene kadar eşimle yangını bastırdık. Hayvanları acele dışarı çıkardım. Çünkü alev içeriyi basmıştı. Hayvanlar sağa sola kaçıştı. Onları daha sonra etraftan topladık. 70-80 bin liralık zararımız var. Hayvanların yemleri tamamen yandı" dedi.

Kaplan, "Besihanede 220 küçükbaş, 15 tane büyükbaş hayvanımız vardı. Hayvanların barınaklarının yüzde 80'i kullanılmaz halde. Dışarda kaldı şu an hayvanlarım. Aksu Belediyesi yetkilileri temizlik için buraya geldiler" şeklinde konuştu.