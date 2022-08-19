Çim kesen belediye çalışanlarına otomobil çarptı:2 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde, orta refüjde çim bakım çalışması yaparken otomobilin çarptığı 2 işçi yaralandı.

Serik ilçesine bağlı Kadriye Turizm Merkezinde meydana geldi. Belek-Kadriye yolunda orta refüjde çim keserken sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil Antalya büyükşehir Belediyesine bağlı park bahçe çalışanlarına otomobil çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada belediye işçilerinden Bahri E. ve Soner Y. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis kaza sonrası inceleme başlattı.