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Cimnastikçiler madalya peşinde

Antalyaspor cimnastik takımı, 27 Nisan Cumartesi ve 28 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek olan Ritmik Cimnastik Küçükler Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’na katılacak.

Antalyaspor cimnastik takımı, 27 Nisan Cumartesi ve 28 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek olan Ritmik Cimnastik Küçükler Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'na katılacak. İstanbul'da yapılacak olan bireysel ve grup müsabakalarına Antrenör Merve Kahraman Sukic ve Tatyana Taş nezaretinde hazırlanan Antalyaspor cimnastik takımından Zehra İrem Göçer, Rengin Zengin, Alisa Akhun, Ceylin Kotil, Miray Sarı ve Bengisu Bakırcı madalya almak için mücadele edecek.

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