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Cimnastikte başarılı hafta sonu

Antalyaspor cimnastik takımı sporcuları ulusal ve uluslararası yarışmalardan başarılı sonuçlar alarak Antalya’ya döndü.

Antalyaspor cimnastik takımı sporcuları ulusal ve uluslararası yarışmalardan başarılı sonuçlar alarak Antalya'ya döndü.


Antalyaspor cimnastik takımı sporcularından Nilgün Sarıoğlu, kırmızı beyazlı kulübü temsil ettiği uluslararası şampiyonada bronz madalya kazandı. Belarus'un Minsk kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Marina Lobach Ritmik Cimnastik Şampiyonası'na katılan Nilgün Sarıoğlu, 20 sporcunun yer aldığı ip aletinde 3'üncü olarak bronz madalya kazandı.


Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Cimnast Lig Şampiyonası'nda ise Antalyaspor cimnastik takımı sporcuları 4'üncü oldu. 17-20 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen Minikler Cimnast Lig Şampiyonası grup serisine, Antalyaspor'dan Fatma Ceyda Alp, Nihal Yenidünya, Selin Kaya, Rüzgar Naz Bozkurt ve Zeynep Alan katıldı. Antrenörler Merve Kahraman Sukic, Luidmila Sert ve Tatyana Taş önderliğinde hazırlanan minik sporcular, gösterdikleri başarılı performansla, 13 takım arasından 4'üncü olarak Antalya'ya döndü.

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