Cinnet getiren babanın öldürdüğü anne ile 2 çocuğunun cenazesi morgdan alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde cinnet getiren babanın av tüfeğiyle öldürdüğü eşi, 3 yaşındaki ve 7 aylık iki çocuğunun cenazeleri morgdan alındı.

Olay, Bozdoğan Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evde dün akşam saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cinnet getiren Onur Muti (25) av tüfeği ile 3 yaşındaki kızı Beyhan Su ile 7 aylık oğlu Ata ve eşi Selda Muti'ye (26) ateş etti. Muti, aynı tüfeği ardından başına dayayarak intihar etti. Silah sesleri üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede iki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan anne Selda Muti ve baba Onur Muti olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Selda Muti de yolda hayatını kaybederken, Onur Muti ise Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Onur Muti'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. İki av tüfeğinin çıktığı evde, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından iki çocuğun ve hastane morgundaki annenin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Onur Muti'nin bölgedeki bir mermer ocağında usta olarak görev yaptığı, eşi Selda Muti'nin ise ev hanımı olduğu öğrenildi. Evde bulunan iki av tüfeğine ise jandarma tarafından el konuldu.

Cenazeler dede tarafından teslim alındı

Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından anne ile çocuklarının cenazeleri dedeleri Erdoğan Acar tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Bozdoğan Mahallesi'ne götürüldü. Anne ve iki çocuğunun cenazelerinin ikindi namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.