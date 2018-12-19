Cinsel istismar zanlısı aynı zamanda cezaevi firarisi çıktı

Antalya'da çocuğa cinsel istismar suçunun yanı sıra cezaevi firarisi olarak aranan şahıs Manavgat'ta yakalandı.

Antalya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Y.A. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Aynı zamanda Alanya Cezaevinden firari olarak arandığı belirlenen Y.A. Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.