İhlas Haber Ajansı

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Cinsel saldırı suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde nitelikli cinsel saldırı suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası olan şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde nitelikli cinsel saldırı suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası olan şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile yakalandı.


Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri, Manavgat JASAT ve Sarılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından; il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik icra edilen faaliyet kapsamında hakkında halen nitelikli cinsel saldırı suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası olan H.I. isimli şahıs, düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

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