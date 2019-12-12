Cinsel tacizde bulunan şüpheliyi bıçaklayarak ağır yaraladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde etkisi altındayken cinsel istismar teşebbüsünde bulunup, fotoğraflarını çektiğini iddia ettiği U.A.'yı bıçakla ağır yaralayan Halit S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Manavgat'ın Antalya Caddesi'nde Manavgat Adliyesine 100 metre mesafede meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önce tartışma yaşandığı iddia edilen ve U.A.'nın çalıştığı iş yerine gelerek dışarıya çağıran Halit S. (27), U.A.'yı bıçakladı. Karnından ve sırtından 4 bıçak darbesi alan U.A. ağır yaralanırken, kaçarak çalıştığı iş yerine sığındı. İş yeri sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibi sağlık ekipleri, U.A.'ya ilk müdahaleyi iş yerinde ve ambulansta yaptıktan sonra Manavgat Devlet Hastanesine götürdü. Yaklaşık 4 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde tedavisine başlanan U.A.'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

U.A.'yı bıçaklayan Halit S.'nin olayın ardından Manavgat Adliyesinde bulunan polis noktasına gelerek teslim olduğu bildirildi. Götürüldüğü polis merkezinde ifade vermeyi reddeden Halit S., hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Halit S., savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği 1'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Diğer taraftan, olaydan bir gün önce, Halit S.'nin bıçakla yaraladığı U.A. hakkında Manavgat Adliyesine gelerek şikayet dilekçesi verdiği öğrenildi. İddiaya göre, olaydan birkaç gün önce Halit S., U.A.'dan uyuşturucu madde alıp kullandı. Halit S., uyuşturucu maddenin etkisi altındayken, U.A. cinsel istismar teşebbüsünde bulundu ve uygunsuz resimlerini çekerek telefondan kendisine gönderdi.