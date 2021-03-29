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Cip ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’da minibüs ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Antalya'da minibüs ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kasa, Serik ilçesinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçaalan Mahallesi'nde Sinan Yılmaz'ın kullandığı 07 MSF 82 plakalı KİA marka cip ile Ümit Yıldız'ın kullandığı 07 JE 541 plakalı Ford Transit marka minibüs kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Yıldız, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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