CIP Travel Antalyaspor :22 - İzmir BŞB :22

Erkekler Hentbol Süper Lig’in 2’nci hafta karşılaşmasında CIP Travel Antalyaspor, İzmir Büyükşehir Belediyespor’u konuk etti.
Erkekler Hentbol Süper Lig'in 2'nci hafta karşılaşmasında CIP Travel Antalyaspor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti. Karşılaşma, 22-22 berabere bitti.
Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk dakikaları karşılıklı gollerle başladı. 6-6'lık eşitlikten sonra CIP Travel Antalyaspor, rakibinin top kayıplarından iyi faydalanarak 9-6 öne geçti. Bu dakikadan sonra mücadeleyi bırakmayan konuk ekip 25'inci dakikada 10-9 üstünlüğü bularak maçta ilk kez öne geçti. Bundan sonraki 5 dakikada her iki takım da gol bulamadı. İlk yarının bitimine 1 saniye kala konuk takım bir gol daha bulunca devre İzmir Büyükşehir Belediyespor'un 11-9 üstünlüğü ile tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da CIP Travel Antalyaspor, 4 kez beraberliği yakalama fırsatı elde etmesine rağmen hücumlardan faydalanamadı.
Bitime 10 dakika kala İzmir ekibi 20-17 öne geçerek farkı yeniden 3'e çıkardı. Bu dakikadan sonra CIP Travel Antalyaspor, peş peşe goller buldu ve bitime 4,5 dakika kala, 2 kişi eksik oynamasına rağmen 20-20'lik eşitliği buldu.
İzmir ekibi beraberlikten sonra yeniden üstünlüğü ele geçirerek 22-20 öne geçti. Bitime 15 saniye kala Antalyaspor 22-22'lik eşitliği buldu.