Çıralı imar planında sona gelindi

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer'in gözde turizm bölgelerinden birisi olan Çıralı'daki imar planı konusundaki son gelişmeleri vatandaşlar ile paylaştı. Topaloğlu, “Artık bu konuda yüzdük yüzdük ve kuyruğuna geldik. İnşallah en kısa zamanda bu iş bitecek. Çıralı da rahat edecek, bizler de rahat etmiş olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Çıralı sahilinde düzenlenen toplantıya Başkan Necati Topaloğlu'nun yanı sıra belediye başkan yardımcıları Emin Gül ve Gülsüm Bal ile belediye birim müdürleri de katıldı. Toplantıda konuşma yapan Necati Topaloğlu, “Göreve gelir gelmez ilk önceliğimiz olan imar planlarının incelemesi yapılmış, iptal edilen ve akabinde yenisi yapılmadığı için plansız kalan ve büyük ölçüde vatandaş mağduriyetine sebep olan Beldibi Mahallesi'nden Çıralı yerleşimine kadar uzanan sınırlarımızda derhal yeni planlar ve parselasyon planları yapılmaya başlanılmıştır. Tüm mahallelerimizde bu konuda halkı bilgilendirme toplantıları yapılmış talep ve mağduriyetler dinlenmiştir” dedi.

Topaloğlu, Çıralı'daki imar planında gelinen son durumu da değerlendirerek “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 03.02.2017 tarihinde onaylanan koruma amaçlı imar planına kadar onaylı bir imar planı bulunmayan Çıralı mevkiinde 2017 tarihinden 2019 tarihine kadar parselasyon planı da yapılmamıştır. İlk önceliğimiz olan bu mahallemizde Kadastro Müdürlüğünün yapmış olduğu 22/a çalışması biter bitmez parselasyon planları yapılmış, Büyükşehir Belediyesi onayları tamamlanarak 03.12.2020 tarihinde askıya çıkartılmıştır” diye konuştu.

“Yüzdük yüzdük ve kuyruğuna geldik”

Zaman zaman vatandaşlar ile bir araya geldiklerini ve gelinen son durum hakkında görüşleri vatandaşlar ile paylaştıklarını da belirten Başkan Topaloğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bugün Çıralı'da pandemi kurallarına dikkat ederek bir toplantı yaptık. 2017 yılındaki koruma amaçlı imar planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış. Fakat parsel mülklerinde bir takım sıkıntılar vardı. Bu da sorun oluşturuyordu. Çevre Şehircilik Bakanlığımız ile görüştük. Oradan yazımızı getirdik. Parsel büyüklüklerini daha az miktarda olacak şekilde. Teknik ekibimiz hazırlıklarını yaptı. Büyükşehir imar daire başkanı ile görüştük. Onlarda onayı verdi ve Büyükşehir encümenine girdi. Encümenden de çıktıktan sonra şu an Kemer Belediyesi'nde askıda. Burada yaşayan vatandaşlarımızın Kemer'e gidiş gelişlerini de düşünerek Harita Mühendisi arkadaşımız burada şikayetlerini dinleyecek ve vatandaşlarımızın görüşlerini alacak. Vatandaşlarımızın dilekçelerini alacağız ve düzeltilebilecek yerleri Kemer Belediye encümeninde düzelteceğiz. Sonrasında da Büyükşehir'e göndereceğiz. Artık bu konuda yüzdük yüzdük ve kuyruğuna geldik. İnşallah en kısa zamanda bu iş bitecek. Çıralı da rahat edecek, bizler de rahat etmiş olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çıralımıza da hayırlı olsun”