Çıralı'da ilk Caretta Caretta yuvası törenle numaralandırıldı

Ünlü tatil beldesi Çıralı'da Caretta Caretta yumurtlama sezonu başladı. Sezonun ilk Caretta Caretta yuvası törenle numaralandırılırken, sahilde güvenlik tedbirleri de başladı. Koruma altındaki Caretta Caretta'ların üreme mevsimi olan Mayıs-Ekim ayları arasında yaklaşık 15-20 gönüllü, 4 kilometre uzunluğundaki Çıralı sahilini 24 saat gözetim altında tutacak. Bu gönüllülere, Çıralı S.S Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi'nden 4 kişi ve maaşlı 5 kişilik özel güvenlik ekibinin de katılmasıyla toplamda 30-35 kişilik grup Caretta Caretta'ların yumurtadan sağlıklı biçimde çıkarak denizle buluşmasını sağlamak için çalışacak.

İlk yuva denilen çukur boş çıktı

Geçen yıl 151 yuva ile yuva rekoru kırılan Çıralı sahilinde önceki gün Caretta yumurtladığı belirtilerek 1 numara verilen yuvanın boş olduğu belirlendi. Geçtiğimiz akşam yumurtlandığı belirlenen bir başka yuva, Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe, Kemer Belediye Başkanı Necati Topalolu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Rıza Kamil, Antalya Milli Parklar Müdürü Uğur Torunoğlu, Olympos Antik Kenti Arkeoloji Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Yelda Uçkan, Ulupınar Muhtarı ve Sınırlı Sorumlu Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya'nın katıldığı bir törenle numaralandı.

Yuvalardaki yumurtalar 45 ila 60 gün içinde çatlayarak serbest kalan Caretta Caretta yuvrularının denizle buluşma mücadelesi başlayacak. Yumurtlama süreci Ağustos ayına kadar, yumurtadan çıkma süreci ise Eylül sonu Ekim ortasına kadar devam edecek.

Kaymakam Karameşe: "Aslında Carettalar bizi koruyor"

Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe, ilk yuvanın numaralama töreninde yaptığı konuşmada, "Caretta Carett'lar 100 milyon yıldır buralarda yaşıyor. Bu vatan bu topraklar aslında onların biz misafiriz. İşte ilk anne geldi yumurtladı ve gitti. Yaklaşık 60 gün sonra yavrular çıkacaklar ve ait oldukları denize gidecekler. İnşallah 20-30 sene sonra tekrar büyümüş olarak kendi yavrularını buraya bırakmaya gelecekler. Gördüğünüz bu muhteşem topraklar, doğa harikası yerin gerçek sahipleri aslında Carettalar. Carettalar yaklaşık 100 milyon yıldır burada yaşıyorlar. Başta insanlar daha sonra Çıralılar olarak ve Kemerliler olarak aslında biz onların misafirleriyiz. Aslında biz onları koruyormuşuz gibi görünüyoruz ama onlar bizi koruyorlar. Onlar sayesinde bu doğanın güzelliği korunuyor” dedi.

Karameşe, 16 Haziran'da Dünya Su Kaplumbağaları Günü kutlandığını hatırlatarak 16 Haziran'da ilk yavru dönemini kutlamak için geniş bir organizasyon planladıklarını ifade etti. Karameşe, Çıralı'ya gelen misafirleri Caretta Caretta Yavrularının yaşam hakkına saygılı olmaya çağırdı ve “Gelen misafirlerimizden ricamız artık bu dönemden sonra sahilde ateş yakılması yasak. Araçla girilmesi yasak, gürültü yapılması yasak, gece insanlar buraya gelip sahilde yürümesinler, sahilde gürültü yapmasınlar. Işık yakmasınlar, motorlu araçlarla girmesinler. Sahili insanlar ve Caretta Carettalar ile birlikte yaşayacaklar. Lütfen bu yavruların varlığına saygı duyalım ve birlikte yaşamaya alışalım” şeklinde konuştu.

Çıralı halkı Carettaları korumayı görev edinmiş

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise, "45-60 gün sonra bu yavrular da ait olduğu yere gidecekler. Çıralı halkı bunları korumak için kendilerine görev addetmişler ve bütün gönüllüler burada. Burada parayla yapılan hiçbir şey yok. Geçen sene 150 yuva yapılmış inşallah bu sene daha fazla olur. Artık bu yöreler de Caretta'ların yeri olur" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil de 1989 yılında başlayan koruma ve izleme çalışmalarında 30 yılı geride bıraktıklarını, diğer yumurtlama bölgelerinde üniversitelerle işbirliği yaparken Çıralı bölgesinde örnek bir modelleme ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, ”Sınırlı Sorumlu Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi işbirliğiyle yani hiçbir karşılık beklemeden, tabiat severler olarak yerelde aynı odak noktasında buluşma ile faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Bir işte gönüllülük esas olduğu zaman başarılı sonuçlar alıyoruz. Geçen yıl da burada Antalya Valimiz sayın Münir Karaloğlu'nun başkanlığında 151 yuvadan yaklaşık 10 bin Caretta Caretta'yı denizle buluşturmanın mutluluğunu yaşadık” diye konuştu.