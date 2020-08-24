CITES belgesi olmayan papağanlar ve iguanaya el konuldu

Belgeleri ibraz edilmeyen hayvanlar, hayvanat bahçesine teslim edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğüne bağlı Güllük Dağı Termessos Milli Park Şefliğine, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla şikayet ihbarında bulunuldu. İhbar üzerine yapılan denetim ve kontrollerde CITES belgesi olmayan 3 ara papağanı ve 1 adet iguana tespit edildi.

CITES ve ek 15 belgesi bulunan 1 ara papağanı dışında belgeleri ibraz edilmeyen 3 adet ara papağanı ve 1 adet ıguanaya el konuldu. Belgeleri ibraz edilemeyen hayvanlar, yediemin tutanağı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine teslim edilerek, gerekli işlemler başlatıldı.