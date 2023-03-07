CK Enerji Akdeniz Bölgesi çalışanları, afetzede öğrencilerin eğitimleri için koştu

CK Enerji'nin Akdeniz Bölgesi'ndeki 85 gönüllü çalışanı Antalya'da düzenlenen 18. Uluslararası Runtalya Maratonu'nda yer aldı. CK Enerji Akdeniz, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile birlikte afetzede öğrencilerin eğitimlerine devam etmelerine destek vermek için koştu.

Bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Runtalya Maratonu, 5 Mart Pazar günü 45 ülkeden yaklaşık 10 bin kişinin katılımı ile gerçekleşti. Sosyal sorumluluk projelerine verdiği destek ile öne çıkan CK Enerji, maratonda gönüllü çalışanlarından oluşan takımları ile yer aldı. Akdeniz bölgesindeki şirketlerinin genel müdürlerinin de yer aldığı 85 kişilik gönüllülük takımı, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere destek olmak amacı ile afetzede öğrencilerin eğitimleri ve hayalleri için koştu.

“Atılan her adım afetzedeler için”

2017 yılından bu yana STK'lara destek vermek için Uluslararası Runtalya Maratonu'nda aralıksız olarak yer alan CK Enerji yaptığı açıklamada, “Bu kez maratonun çok farklı bir anlamı var. 6 Şubat günü peş peşe meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremler nedeniyle ülke olarak büyük bir üzüntü ve yas içindeyiz. Türkiye geneline yaşanan seferberlik ruhu Uluslararası Runtalya Maratonu'nu da sardı. Bu yıl maratonda atılan her adım afetzedelere destek olmak için. TEV ile birlikte 85 kişilik gönüllü takımımız afetzede öğrencilerin eğitimleri “Yarıda Kalmasın” diye koştu. Şirket olarak bir kere daha hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara ve bütün afetzedelere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ” dedi.

'1 Adım 1 Hayat' koşusu

Yerli ve yabancı yoğun katılımla gerçekleştirilen Runtalya'da, 42, 21 ve 10 kilometrelik parkurların yanına bu sene bir parkur da depremden etkilenenlere destek olmak için eklendi. “1 Adım 1 Hayat Koşusu” adı verilen 2 kilometrelik parkura, yalnızca sistem üzerinden bağış yapanlar ücretsiz katılabildi.