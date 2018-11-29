CK Enerji Akdeniz Elektrik, aboneliğe ait tüm işlemleri web şubeye taşıdı

Online abonelik mümkün

Yenilenen web şubeyi kullanmak için müşterilerin websube.ckakdeniz.com.tr linkine girerek T.C. kimlik numarası ve kendi belirledikleri şifre ile kayıt olmalarının yeterli olduğunu ifade eden CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, “Şirket olarak müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak, onlara zaman kazandırmak istiyoruz. Çünkü zamanın kıymetini biliyoruz. Yeni web şubemizle bir kişiye ait birden fazla abonelik olsa da hepsi için ayrı ayrı giriş yapmadan, tek bir hesap üzerinden tüm abonelikleri görüp işlem yapmak mümkün. Son olarak yeni ve devir abonelik başvurularını da online sistem üzerine taşıdık. Şubeye gelmek için vakti olmayan ve abonelik başvurusunu online yapan müşterilerimizin sözleşmelerini kurye ile adreslerine gönderiyoruz. Bu adımla birlikte müşterilerimiz artık aboneliklerine ait tüm işlemleri güvenli ve hızlı bir şekilde internet üzerinden yapabiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Neler yapılabiliyor?

CK Enerji Akdeniz Elektrik'in yenilenen web şubesinde tüm aboneliklerin tek bir hesaptan yönetilmesi dışında online olarak yapılan işlemler şöyle: Fatura borç durumunu görüntüleme ve fatura ödeme, Fatura ödemesini anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla 9 taksite kadar, güvenli bir şekilde vadelere bölme, Geçmiş 1 yıla ait fatura dökümünü görme, geçmiş ödemeleri inceleme, Geçmişe ait tüketimleri görerek analiz edebilme, Yeni ve devir abonelik başvurularını online olarak yapabilme, Başta iletişim bilgileri olmak üzere bilgi güncelleme, Tahliye işlemlerini online olarak gerçekleştirme, Aboneliği sonlandırma veya başka bir adrese taşınma durumunda yapılacak güvence bedeli iadesini sorgulama.