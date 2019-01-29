CK Enerji Akdeniz Elektrik'ten 10 bin geri dönüşümlü bez çanta

Plastik poşet kullanımının doğaya verdiği zararla ilgili farkındalık hedefleyen CK Enerji Akdeniz Elektrik, Müşteri Hizmet Merkezleri'nden hizmet alan müşterilerine bez çanta hediye ediyor. Şirket ilk etapta müşterilerine yaklaşık 10 bin adet bez çanta dağıtmayı planlıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla doğaya zarar veren plastik alışveriş poşetlerin ücretli hale gelmesinin ardından CK Enerji Akdeniz Elektrik de müşterilerinde farkındalık oluşturmak adına kampanya başlattı. Antalya, Burdur ve Isparta'da sayısı 45'i bulan Müşteri Hizmet Merkezi ile hizmet veren şirket bu merkezlerde işlem yapan müşterilerine bez çanta hediye ederek plastik poşet kullanımının azaltılmasına katkı sağlıyor.

Doğa dostu enerji

CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, plastik alışveriş poşetlerinin çöpe dönüşürken geri dönüşüm oranlarının oldukça düşük olduğuna dikkat çekerek “Kendimizi sadece elektrik satan bir şirket olarak konumlandırmıyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımızı ‘Doğa Dostu Enerji' teması altında topluyoruz. Bu yönde attığımız son adımlardan biri de Müşteri Hizmet Merkezlerimizden hizmet alanlara bez çanta hediye etmek. Yaklaşık 2 haftada 3 binin üzerinde bez çanta dağıttık. Amacımız bu sayıyı ilk etapta 10 bine ulaştırmak. Müşterilerimizden aldığımız olumlu tepkiler, halkımızda doğaya zarar vermeyen ürünlerin kullanımına yönelik bilincin gün geçtikçe arttığını gösteriyor” diye konuştu.