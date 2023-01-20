CK Enerji Akdeniz Genel Müdürü Tunç: “Tapusu olan herkese abonelik verilecek”

Alanya'dan mülkü olup da ikametgahı olmadığı için elektrik abonesi alamayan yabancıların sorununun çözümüne katkıları nedeniyle ALTSO Başkanı Eray Erdem'e hem teşekkür hem de hayırlı olsun ziyaretinde bulunan CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Fahrettin Tunç, “İş insanlarımızın, yatırımcılarımızın sorunlarına ivedilikle bizlere ulaştıran Başkanımıza teşekkür ederim” dedi.

CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Fahrettin Tunç, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem'i ziyaret etti. Ziyarette, CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış Alanya Bölge Müdürlüğü görevine yeni atanan Duygu Turay da yer aldı. CK Enerji Akdeniz Elektrik'in ikametgahı olmayan yabancılara abonelik vermeme yönünde aldığı kararın ardından devreye ALTSO Başkanı Eray Erdem girmiş ve CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Fahrettin Tunç ile görüşerek sorunun çözüme kavuşmasını sağlamıştı. Bugün de Genel Müdür Tunç'u ALTSO'da ağırlayan Başkan Erdem, yabancılara abonelik verilmesi başta olmak üzere iş insanlarını ilgilendiren konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Ziyareti değerlendiren Başkan Erdem, “Geçtiğimiz hafta güzel bir işbirliği ile mülkü olup da ikameti olmayan yabancı ülke vatandaşlarının abonelik sorununu çözüme kavuşturduğumuz CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürümüz Fahrettin Tunç ve CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış Alanya Bölge Müdürlüğü görevine yeni atanan Duygu Turay'ı odamızda ağırladık. Bugün de bize ziyarette bulunan kıymetli müdürümüze, hem insani hem de ülkemizin imajı açısından büyük sorun oluşturacak uygulamanın düzeltilmesindeki emekleri nedeniyle bir kez daha teşekkür edip, önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğimiz iş birliği çalışmalarımızı değerlendirdik. Alanya'mıza verdiği önemi ziyaretiyle bir kez daha gösteren kıymetli müdürümüze teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim. CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış Alanya Bölge Müdürlüğü görevine atanan Duygu Turay hanımefendiye yeni görevinde başarılar dilerim” diye konuştu.

“Tapusu olan herkese abonelik verilecek”

CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Fahrettin Tunç ise tapusu olan herkese abonelik verdiklerine dikkat çekerek, “Geçtiğimiz hafta yabancılarla ilgili yaşanan abonelik krizinde Eray başkanımızla görüştükten sonra CK Enerji'nin genel merkeziyle hemen iletişime geçerek olayı çözüme kavuşturduk. Tapusu olan herkese elektrik aboneliğinin verileceğini belirttik. Devlet bir tapu verdiyse, hakkı olan aboneliği de biz vereceğiz. Biz yurt dışından gelen yatırımcının, düzgün vatandaşın yanındayız. Yeter ki her işimiz yönetmeliklere uygun olsun. Alanya bizim için çok önemli. Bundan sonrada Eray başkanımızla sık sık istişarelerde bulunmaya devam edeceğiz. Kendisine ev sahipliğinden dolayı çok teşekkür ederim” dedi.