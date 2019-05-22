CK Enerji'de dijitalleşme dönemi başladı

CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, "Müşterilerimizin iletişim ağını genişletmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda müşterilerin işlem yapabileceği online bir sisteme geçtik, CK artık dijitalleşiyor. Eskiden şubeye gelip sıra bekleyip, dokümanlarla uğraşan müşterilerimiz artık sadece internet sitesine girerek veya telefon ile tüm işlemleri yapabilecekler. Artık CK olarak şubeden ibaret değiliz" dedi.

CK Enerji Akdeniz Elektrik yönetimi basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi. Elektrik sektörünün masaya yatırıldığı iftar yemeğinde CK Enerji Genel Müdürü Erol Değerli, sektörel ve şirket olarak üzerinde durulan en önemli konunun müşteri memnuniyeti olduğunu dile getirdi. Müşteri memnuniyetinin arttırılması noktasında dişe dokunur, müşterinin işine yarayacak çalışmalar yaptıklarını ifade eden Değerli, "İlk aşama müşteriyi dinlemek ve bize tüm şikayetlerini, memnun olduğu ve olmadığı konuları aktarabilmesi. İkinci kısmı da buradan çıkarılan derslerle yapılacak yeni uygulama ve operasyonlarla müşteri memnuniyetinin arttırılması. Şu anda yoğun bir şekilde bu noktada çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"CK artık dijitalleşiyor"

Gelen şikayet ve talepleri değerlendirmeye yönelik müşteri memnuniyeti anketleri yapıldığını kaydeden Değerli, anket kapsamında bölgesel ve yaş grubu bazlı çalışmalar yapılarak genel şikayetlerin tespit edildiğini söyledi. Değerli, çalışanlarla ilgili şube bazlı yoğunlaşma olup olmadığının da kontrol edildiğini belirterek, "Müşterilerimizin iletişim ağını genişletmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda hem müşterilerin işlem yapabileceği online bir sisteme geçtik, CK artık dijitalleşiyor. Online olarak müşterilerimiz artık oturduğu yerden elektrik faturası ödeyebilecek, abonelik işlemi yapabilirler yani şubelerimize gelip yaptıkları tüm işlemleri yapabilirler. Aynı zamanda online olarak, e-Devlet üzerinden veya çağrı merkezimiz üzerinden şikayetlerini veya teşekkürlerini iletebilirler" diye belirtti.

"Hızlı Çözüm Merkezi kuruldu"

Şubelerde "Müşteri Hızlı Çözüm Merkezi" kurulduğunu aktaran Değerli, "Müşterilerimiz bu merkezde bir telefon ve bilgisayarla karşılaşacaklar. Telefonu kaldırdıkları anda çağrı merkezi çalışanıyla iletişime geçebilecekler. Bilgisayardan da yine abonelik, fatura ödeme, sorgulama gibi tüm işlemlerini yapabilecekler. Bu teknoloji ile birlikte müşterilerimizi bizzat dinliyor olacağız. Müşteri Deneyim ekibi kurduk, bu ekibimiz tüm şikayetleri inceleyecekler ve hem müşteriye geri dönüş hem de analiz çalışmaları yapacaklar. Eskiden şubeye gelip sıra bekleyip, dokümanlarla uğraşan müşterilerimiz artık sadece internet sitesine girerek veya telefon ile tüm işlemleri

yapabilecekler. Artık CK olarak şubeden ibaret değiliz" diye konuştu.